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Новости 11:30

Дело шамана-"изгонителя" Путина Александра Габышева дошло до ООН

фото ЗакС политика Дело шамана-"изгонителя" Путина Александра Габышева дошло до ООН

Правозащитная организация Amnesty International обратилась к специальному докладчику ООН по вопросу о правах коренных народов с просьбой изучить дело якутского шамана Александра Габышева: сегодня он пребывает в заключении в стенах психдиспансера в Новосибирске.

"Верховный суд Якутии окончательно одобрил помещение Габышева в психиатрическую больницу на принудительное лечение 23 сентября. Уже через несколько дней он был переведён в психиатрическую больницу Новосибирска для "интенсивного лечения". Габышев долгое время подвергался преследованиям за публичную критику президента Владимира Путина, включая неоднократные произвольные аресты, унизительные обыски и помещение в психиатрические клиники", - напомнили о деле шамана в Amnesty International.

Отмечается, что спецдокладчик ООН обладает в том числе полномочием вести диалог с локальными властями по индивидуальным случаям нарушений прав человека. Он собирается обратиться в РФ с требованием освободить Габышева.

Уголовное дело против якутского активиста завели по обвинению в применении насилия к росгвардейцу. Арест в сентябре заменили принудительным психиатрическим лечением, признав подследственного невменяемым.

Габышев получил известность в 2019 году, когда он попытался предпринять поход в Москву, где он посредством специального обряда хотел "изгнать" действующего президента.


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