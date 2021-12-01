ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:29

Противника ЛГБТ-сообщества Булатова снова оштрафовали за оскорбление активистки

фото ЗакС политика Противника ЛГБТ-сообщества Булатова снова оштрафовали за оскорбление активистки

Суд оштрафовал петербургского "борца с ЛГБТ" Тимура Булатова за его неоднократные письменные оскорбления, отправленные в адрес сотрудницы Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге Аллы Чикинды, на 54 тысячи рублей. Сообщения скандальный общественный деятель отправлял в 2019 году, сообщает Sota.

"В данной ситуации эти деньги пойдут лично нам. Возможно, Булатов был бы не против заплатить штраф государству, но то, что эти деньги пойдут нам, может как-то повлиять на него", - прокомментировала юридическое решение Чикинда, добавив, что рада вердикту.

По ее мысли, иски, связанные с причинением морального вреда, более перспективны в случае с людьми, подобными Булатову, чем иски о сорванных мероприятиях: по "моральным" делам можно обращаться в суды даже спустя годы.

Ранее противник гомосексуализма, известный своими доносами, получил штраф в размере 32 тысячи рублей по аналогичному делу.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама