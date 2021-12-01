Противника ЛГБТ-сообщества Булатова снова оштрафовали за оскорбление активистки

Суд оштрафовал петербургского "борца с ЛГБТ" Тимура Булатова за его неоднократные письменные оскорбления, отправленные в адрес сотрудницы Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге Аллы Чикинды, на 54 тысячи рублей. Сообщения скандальный общественный деятель отправлял в 2019 году, сообщает Sota.

"В данной ситуации эти деньги пойдут лично нам. Возможно, Булатов был бы не против заплатить штраф государству, но то, что эти деньги пойдут нам, может как-то повлиять на него", - прокомментировала юридическое решение Чикинда, добавив, что рада вердикту.

По ее мысли, иски, связанные с причинением морального вреда, более перспективны в случае с людьми, подобными Булатову, чем иски о сорванных мероприятиях: по "моральным" делам можно обращаться в суды даже спустя годы.

Ранее противник гомосексуализма, известный своими доносами, получил штраф в размере 32 тысячи рублей по аналогичному делу.