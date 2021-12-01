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Новости 13:57

"Конечно, очень важное вчера было заявление": В Кремле приветствуют позицию Лукашенко по Крыму

фото ЗакС политика "Конечно, очень важное вчера было заявление": В Кремле приветствуют позицию Лукашенко по Крыму

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил ценность для российского руководства высказываний белорусского лидера Александра Лукашенко относительно принадлежности Крымского полуострова. Накануне тот впервые за семь с лишним лет публично признал спорную территорию принадлежащей РФ по праву.

"Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским", - приводит слова Пескова РИА "Новости".

Совместная поездка двух президентов на полуостров, как следует из его речи, это вопрос времени.

"Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым", - заключил представитель АП.

Напомним, что Крым отошел к России в марте 2014 года после массового появления в нем "зеленых человечков" из России и проведения регионального референдума, легитимность которого до сих пор признало менее десяти государств по всему миру.


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