Редактору DOXA Наталье Тышкевич вызвали в суд адвоката по назначению при наличии у нее защитника

Мировая судья Анастасия Татаруля вызвала редактору студенческого журнала DOXA Наталье Тышкевич адвоката по назначению, несмотря на ее протест и присутствие в зале адвоката Александра Альдаева, сообщает DOXA.

Судья вызвала адвоката Наталью Рудых. Тышкевич и сторона защиты ходатайствовали об отводе, его поддержала и сама Рудых. Однако судья решила ходатайство отклонить. В DOXA подчеркивают, что это нарушение закона об адвокатуре, который запрещает двойную защиту.

Редакторов DOXA обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в протестные акции 2021 года, о которых они рассказывали в интернете (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Речь идет о видеообращении журнала, в котором они говорили о зимних митингах в поддержку Алексея Навального. Сторона защиты настаивает, что в материалах DOXA не было прямых призывов к участию несовершеннолетних в протестах.

Тышкевич, Армен Аранян, Алла Гутникова и Владимир Метелкин находятся под запретом определенных действий, который по сути схож с условиями домашнего ареста. Им разрешено выходить из дома лишь на допросы и на двухчасовые прогулки, пользоваться средствами связи они не могут.