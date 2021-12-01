ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:52

Редактору DOXA Наталье Тышкевич вызвали в суд адвоката по назначению при наличии у нее защитника

фото ЗакС политика Редактору DOXA Наталье Тышкевич вызвали в суд адвоката по назначению при наличии у нее защитника

Мировая судья Анастасия Татаруля вызвала редактору студенческого журнала DOXA Наталье Тышкевич адвоката по назначению, несмотря на ее протест и присутствие в зале адвоката Александра Альдаева, сообщает DOXA.

Судья вызвала адвоката Наталью Рудых. Тышкевич и сторона защиты ходатайствовали об отводе, его поддержала и сама Рудых. Однако судья решила ходатайство отклонить. В DOXA подчеркивают, что это нарушение закона об адвокатуре, который запрещает двойную защиту.

Редакторов DOXA обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в протестные акции 2021 года, о которых они рассказывали в интернете (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Речь идет о видеообращении журнала, в котором они говорили о зимних митингах в поддержку Алексея Навального. Сторона защиты настаивает, что в материалах DOXA не было прямых призывов к участию несовершеннолетних в протестах.

Тышкевич, Армен Аранян, Алла Гутникова и Владимир Метелкин находятся под запретом определенных действий, который по сути схож с условиями домашнего ареста. Им разрешено выходить из дома лишь на допросы и на двухчасовые прогулки, пользоваться средствами связи они не могут.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама