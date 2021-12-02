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Новости 9:48

Навальный выплатил 850 тысяч рублей штрафа по делу о клевете на ветерана ВОВ

фото ЗакС политика Навальный выплатил 850 тысяч рублей штрафа по делу о клевете на ветерана ВОВ

Пребывающий в тюрьме политик Алексей Навальный погасил штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко, сообщает ТАСС.

Приговор по данному процессу был оглашён в феврале: Навального признали виновным по статье о клевете (ст. 128.1 УК РФ). Дело было связано с твитом, в котором оппозиционер негативно высказался о людях, которые снялись в ролике-агитации за поправки к Конституции. Защита Навального настаивала, что конкретно о персоне Игната Артеменко он не говорил. 

Отметим также, что в отношении заключённого в колонии политика возбуждён ряд уголовных дел. Среди них - о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ) и неуважении к суду (ст. 297 УК РФ), а также дело о создании экстремистского сообщества.


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