Мосгорсуд сократил срок административного ареста активисту Котову на полчаса

Городской суд Москвы принял решение сократить срок административного ареста активисту Константину Котову на 30 минут: ранее его отправили в спецприёмник после спонтанной акции в поддержку "Мемориала"*, которая проходила у стен ВС РФ, делится SOTA.

К рассмотрению апелляции адвокат Михаил Бирюков предоставил в суд записи с уличных камер наблюдения, по которым видно, что возле Верховного суда в день задержания Котова не проходит никаких массовых мероприятий, но, не взирая на данное обстоятельство, срок ареста был сокращён минимально.

Напомним, Константин Котов был задержан 25 ноября, когда он шёл от здания ВС РФ, где началось рассмотрение дела о ликвидации "Мемориала"*, к станции метро. 26 ноября Котову присудили 9 суток административного ареста по ч. 2 ст. 20.2 КоАП за призыв прийти поддержать правозащитный центр.

*"Мемориал" внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов