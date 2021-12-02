"Бег с личными вещами, признание себя "опущенным": Член СПЧ - о реалиях, ждавших зэков в саратовской ОТБ-1

Посетивший в очередной раз 2 декабря саратовскую туберкулёзную больницу (ОТБ-1) член президентского Совета по правам человека, правозащитник Андрей Бабушкин поведал SOTA о свидетельствах заключённых, которые ему удалось собрать для выяснения пыточных реалий заведения.

Арестанты рассказали Бабушкину, что любой, кто попадал в учреждение, якобы проходил через пыточный конвейер: сначала человека прогоняли бегом с личными вещами, вес которых мог достигать 40 кг, вдоль строя с лающими собаками, после чего, уже в помещении, его якобы начинали бить и пытать, в том числе, выливая на него вёдра с водой, из-за чего он либо задыхался, либо терял сознание.

Затем, продолжил Бабушкин, ссылаясь на полученную от сидельцев информацию, в "комнате психологической разгрузки" от заключённых якобы требовали подписать три заявления: о вступлении в секцию дисциплины и порядка - то есть, о сотрудничестве с тюремщиками; об отказе от адвоката, а также о признании себя геем и "опущенным".

Последний вариант сотрудники больницы использовали только в том случае, если измученные пытками арестанты начинали писать жалобы в различные инстанции.

Напомним, что шокирующие видеозаписи истязания и изнасилований заключённых стали доступны широкой публике в начале октября, попав в распоряжение проекта Gulagu.net. Архив вывез из России бывший зэк Сергей Савельев. После этого СК заявил о возбуждении нескольких дел в отношении сотрудников ФСИН, а на прошлой неделе своего поста лишился руководитель ведомства Александр Калашников.