Члены "Левого сопротивления" и Дарья Полюдова стали фигурантами "экстремистского" дела

Шестеро участников движения "Левое сопротивление" и его лидер Дарья Полюдова стали фигурантами уголовного дела по статье о создании экстремистского сообщества (ч. 1. ст 282.1 УК): процесс инициировала ФСБ, делится SOTA.

Группа движения "ВКонтакте" по поручению властей была заблокирована в 2018 году, на данный момент на неё подписан 231 человек.

"Суть "экстремистских" действий движения заключалась в "митингах, шествиях и пикетированиях, направленных на дискредитацию власти и провоцирование столкновений с полицией", - уточняет суть претензий ФСБ SOTA.

Участниками уголовного разбирательства, кроме Полюдовой, стали Сергей Кирсанов, Кирилл Котов, Игорь Кузнецов, Андрей Романов, Алена Крылова. Последняя сотрудничает с проектом "За права человека".

У всех провели обыски.

Напомним, в конце мая 2021 года лидера "Левого сопротивления" Дарью Полюдову приговорили к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма. Её обвиняли из-за заметок "ВКонтакте", в которых она якобы оправдывала деятельность боевиков Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, и из-за высказываний о "лубянском стрелке" Евгении Манюрове, открывшем стрельбу в декабре 2019 года возле здания ФСБ в Москве.