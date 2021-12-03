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Новости 16:22

"Я умру в СИЗО за песню": На Невском пикетировали в поддержку Хованского

фото ЗакС политика "Я умру в СИЗО за песню": На Невском пикетировали в поддержку Хованского

Активистка вышла в одиночный пикет в поддержку находящегося под стражей блогера Юрия Хованского на Невский проспект, информирует SOTA.

В руках у неё был плакат со следующими словами: "Я умру в СИЗО за песню. Юрий Хованский".

Напомним, Хованскому инкриминируют статью УК об оправдании терроризма из-за песни о теракте, произошедшем в театре на Дубровке в 2002 году. По версии следователей, он якобы исполнил её в ходе стрима 2018 года, однако показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Добавим, что статья УК об оправдании терроризма появилась лишь в 2016 году.

29 ноября было опубликовано письмо Хованского, в котором блогер заявил об угрозах со стороны следствия ему и его девушке. Перед этим сообщалось, что ему предлагали сделку со следствием, однако блогер от неё отказался.

Фото: Татьяна Щукина / Twitter


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