Минюст признал иноагентами четырех авторов Idel.Реалии*

Министерство юстиции внесло в в реестр иноагентов четырех журналистов, обновленный список доступен на сайте ведомства.

В реестр попали авторы проекта Idel.Реалии*: Алина Григорьева**, Андрей Григорьев***, Регина Гималова**** и Регина Хисамова*****. Теперь реестр СМИ-иноагентов содержит 103 строки.

Ранее в реестр внесли главного редактора издания Sota Vision Олега Еланчика****** и ООО "Нобелевский призыв"********, учредителем которого явлются журналисты, получившие ранее статус иноагентов.

Минюст также внес в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, правозащитный центр "Гражданин.Армия.Право"********, который занимается защитой прав призывников и военнослужащих. ТАСС, со ссылкой на собственные источники, сообщил, что организация якобы получала финансирование от Европейской комиссии.

Ранее "Солдатские матери Петербурга", которые также занимаются защитой призывников, заявили о том, что прекращают свою деятельность из-за возможного уголовного преследования и повторного включения в реестр иноагентов.

*Idel.Реалии внесен в реестр СМИ-иноагентов

**Алина Григорьева внесена в реестр СМИ-иноагентов

***Андрей Григорьев внесен в реестр СМИ-иноагентов

****Регина Гималова внесена в реестр СМИ-иноагентов

*****Регина Хисамова внесена в реестр СМИ-иноагентов

******Олег Еланчик внесен в реестр СМИ-иноагентов

*******ООО "Нобелевский призыв" внесен в реестр СМИ-иноагентов

******** Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин.Армия.Право" внесена в реестр НКО-иноагентов