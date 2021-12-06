Расследование Навального о "дворце Путина" стало самым популярным видео в России за год

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных видео в России за 2021 год, на первом месте - расследование Алексея Навального и его соратников "Дворец для Путина".

На втором месте трендов за год - выпуск шоу "Что было дальше" с участием комиков Александра Гудкова и Антона Лапенко. На третьем - интервью Юрия Дудя с блогером Иваном Рудским (Ивангай).

Расследование команда Навального опубликовала в январе 2021 года, вскоре после того, как политика задержали в аэропорту "Шереметьево". Тогда он возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитации после отравления, его сторонники собрались во Внуково, где должен был приземлиться Навальный, но рейс перенаправили в Шереметьево.

Фильм касается недвижимости в Геленджике. Авторы расследования утверждают, что территория может быть недвижимостью Путина, и её стоимость оценивается в 100 млрд рублей. В конце января свое расследование о "дворце" публиковала "Медуза"*: из материала следовало, что Путин минимум четырежды мог посетить эту стройку.

Кремль и сам Путин официально заявляли, что ни ему, ни родственникам президента подобный объект не принадлежит. На фоне обсуждения государственные телеканалы публиковали репортажы, заявляя, что этот объект – недостроенный апарт-отель, а не связанная с Путиным недвижимость. Вскоре владельцем "дворца" объявил себя бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким другом Путина.

В мае Русская служба Би-би-си писала, что этот дворец в 2011 году продал бизнесмен Николай Шамалов за 4,9 млн рублей. По данным издания, одной из причин продажи стало то, что масштабы проекта "не соответствуют имущественному и социальному статусу управляющего".

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов