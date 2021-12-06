Суд в Москве отказался исключать "Дождь"* из реестра СМИ-иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение включить "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов, передает ТАСС.

Представители "Дождя"* заявили, что Минюст в качестве доказательства представил 24 ссылки с сайта телеканала, где, как сочли в ведомстве, распространяются материалы СМИ-иноагента. Также суд получил письмо Росфинмониторинга, в котором речь идет о получении "Дождем"* иностранного финансирования от российских фондов.

Юристы телеканала не смогли ознакомиться с этим письмом из-за грифа "для служебного пользования". При этом суд отказался истребовать у Росфинмониторинга документы, подтверждающие получение каналом иностранного финансирования, а также привлекать к процессу представителей Роскомнадзора. "Дождь"* намерен обжаловать решение суда.

Представители "Дождя" подали иск в суд в начале ноября. Они считают необоснованным включение телеканала в реестр СМИ-иноагентов и добиваются исключения из перечня.

Минюст признал "Дождь" иноагентом в августе. По версии Минюста, телеканал получил более 130 тысяч евро от Евросоюза. С тех пор реестр СМИ-иноагентов значительно разросся: в нем уже более сотни позиций.

*"Дождь" внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов