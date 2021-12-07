Лия Ахеджакова: Звание иноагента присваивается лучшим журналистам, лучшим правозащитникам

Народная артистка России Лия Ахеджакова, принимая премию "Звезда театрала", произнесла со сцены речь, в которой коснулась актуальных общественно-политических процессов. В частности, она упомянула насаждение властью и провластными структурами своеобразно понимаемого ими патриотизма, а также "правильной" трактовки исторических событий. Запись выступления выложена на YouTube-канале Kedrov Talks.

""Ветераны" пишут доносы на спектакли, которые не видели, потом приходит следователь в театр и меня допрашивает. А я за свой театр и за своих авторов ручаюсь. Я им доверяю. И за те смыслы, которые я несу — я ручаюсь", - заявила знаменитая актриса.

Финальную часть своей речи она посвятила систематическому признанию общественников и журналистов иностранными агентами, что существенно усложняет им жизнь. Ахеджакова наблюдает парадокс: слово с изначально негативными коннотациями на деле закрепляется за наиболее достойными, по ее мнению, проектами и персоналиями.

"Это же шпион? Который тут ходит, на нас доносит, и который разрушает нашу жизнь. Но почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лучшие журналисты, лучшие правозащитники. Мой друг Лев Пономарев* — иноагент, мой любимый "Дождь**", который никогда нас не обманывает — иноагент. И самое главное — наш "Мемориал"***", - считает лауреат премии.

Отдельно народная артистка остановилась на судьбе карельского историка Юрия Дмитриева, которому по спорному и скандальному "педофильскому" делу хотят увеличить срок заключения с 13 до 15 лет. Для нее исследователь сталинских репрессий Дмитриев - "герой нашего времени".

*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

***Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов

фото: Kedrov Talks / YouTube (скриншот)