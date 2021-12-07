Акционисту Крисевичу продлили арест еще на два месяца

Петербургский активист Павел Крисевич, арестованный после июньской акции на Красной площади, по решению столичного суда пробудет в следственном изоляторе как минимум до 11 февраля. Об этом сообщает Sota.

Таганский суд Москвы не прислушался к тем доводам, что политический акционист имеет жилплощадь для помещения под домашний арест и что по его статье (хулиганство) уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено пребывание в предварительном заключении более полугода.

Напомним, что 11 июня Крисевич был мгновенно задержан после того, как выстрелил в воздух из охолощенного оружия, выкрикивая слоганы против политических репрессий. 21-летнему арестанту грозит до семи лет лишения свободы.