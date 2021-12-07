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Новости 18:01

Акционисту Крисевичу продлили арест еще на два месяца

фото ЗакС политика Акционисту Крисевичу продлили арест еще на два месяца

Петербургский активист Павел Крисевич, арестованный после июньской акции на Красной площади, по решению столичного суда пробудет в следственном изоляторе как минимум до 11 февраля. Об этом сообщает Sota.

Таганский суд Москвы не прислушался к тем доводам, что политический акционист имеет жилплощадь для помещения под домашний арест и что по его статье (хулиганство) уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено пребывание в предварительном заключении более полугода.

Напомним, что 11 июня Крисевич был мгновенно задержан после того, как выстрелил в воздух из охолощенного оружия, выкрикивая слоганы против политических репрессий. 21-летнему арестанту грозит до семи лет лишения свободы.


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