У Биржевого моста спасают тонущий плавучий ресторан

На Малой Неве в Петербурге накренился плавучий ресторан "Акварель". На борт стала поступать вода, которую в настоящее время откачивают специалисты.

"Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Экстренные службы предпринимают попытки сохранить судно на плаву. Пострадавших нет. Ситуация под контролем", - рассказали ТАСС в администрации Петроградского района.

По словам сотрудника заведения, с которым поговорило издание "Фонтанка", ранее судебные приставы отключили ресторану электричество. Из-за этого борьба с последствиями протечки складывается непросто.