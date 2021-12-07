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Новости 19:27

У Биржевого моста спасают тонущий плавучий ресторан

фото ЗакС политика У Биржевого моста спасают тонущий плавучий ресторан

На Малой Неве в Петербурге накренился плавучий ресторан "Акварель". На борт стала поступать вода, которую в настоящее время откачивают специалисты.

"Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Экстренные службы предпринимают попытки сохранить судно на плаву. Пострадавших нет. Ситуация под контролем", - рассказали ТАСС в администрации Петроградского района.

По словам сотрудника заведения, с которым поговорило издание "Фонтанка", ранее судебные приставы отключили ресторану электричество. Из-за этого борьба с последствиями протечки складывается непросто.


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