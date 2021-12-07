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Новости 19:50

На Дворцовую площадь везут главную новогоднюю ель для Петербурга

фото ЗакС политика На Дворцовую площадь везут главную новогоднюю ель для Петербурга

Новогоднюю елку, выбранную в качестве главной для Петербурга на предстоящие праздники, 7 ноября срубили и повезли в сторону города из Приозерского района Ленобласти. В процессе спила участвовали около двух десятков человек. Весящая 10 тонн и достигающая 35 метров в высоту, она родилась 90 лет назад в районе деревни Котово, передает телеканал "Санкт-Петербург". 

До позднего вечера елку продержат на стоянке в Красногвардейском районе в ожидании, пока утихнут пробки, которые из-за обильного снегопада вновь достигают 9-балльных значений. Перевозка такого груза требует от водителя медленной езды.

Отметим, что Дворцовую площадь украсят живой елью второй год подряд: до 2020-го восемь лет город довольствовался искусственным деревом.


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