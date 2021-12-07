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Новости 20:31

Смольный готов отдать за капремонт вестибюля "Пионерской" 197 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный готов отдать за капремонт вестибюля "Пионерской" 197 млн рублей

ГУП "Петербургский метрополитен" разместил на сайте госзакупок тендер на проведение работ по капитальному ремонту вестибюля станции "Пионерская". Контракт имеет начальную (максимальную) цену 197 714 887 рублей. Три четверти от этой суммы предполагается потратить в течение следующего года, а предстать в отремонтированном виде для пассажиров станция должна будет к ноябрю 2023 года. От подрядчика требуется восстановить конструкции вестибюля и модернизировать его с точки зрения безопасности посетителей.

Заявки от претендентов на участие в конкурсе принимаются до 23 декабря, победителя объявят 29 декабря.

Станцию "Пионерская" в Приморском районе, расположенную на "синей" ветке, построили и открыли в 1982 году.


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