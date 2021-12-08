На повышение зарплат российским бюджетникам выделят 12 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о том, что 8 декабря будет исполнен один из так называемых майских указов президента, передает ТАСС.

"Мы сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы", - сообщил глава российского правительства на заседании с участием подчиненных.

В числе реципиентов этой помощи он назвал работников образования и здравоохранения, представителей науки и культуры. В целом, предварительно оценивая исполнение бюджета за девять месяцев 2021 года, Мишустин отметил пользу от мер поддержки бизнеса и граждан, принятых по указанию президента.

"Экономика вернулась к уверенному росту. Укрепилась и финансовая дисциплина. Это позитивно отразилось на результатах в целом", - рассудил премьер.