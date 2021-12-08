Сербия передала Патрушеву видео со встречи российских оппозиционеров в Белграде, после которой задержали Пивоварова

Глава МВД Сербии Александр Вулин передал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву видеозапись, сделанную на семинаре российских оппозиционеров в Белграде, который прошёл в мае 2020 года, делится локальное издание Danas.

После встречи представителей отечественной оппозиции Вулин прибыл в Москву, где получил от Патрушева благодарности за предоставленные сведения. Последний раз сербский министр приезжал в Россию 3 декабря: дискуссия двух чиновников велась в том числе о предотвращении "цветных революций", делится издание.

Одним из организаторов майской встречи в Белграде был политик Владимир Кара-Мурза. "Надеюсь, Николаю Платоновичу будет интересно почитать расшифровки лекций о муниципальном хозяйстве и юридическом сопровождении избирательных кампаний. Дело межгосударственной важности, не меньше", — представил свою позицию по вопросу Кара-Мурза у себя в Facebook.

Он уточнил, что спустя две недели после семинара, 31 мая, в петербургском аэропорту Пулково был задержан экс-директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров, в отношении которого возбуждено уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ).

Ранее Пивоварову, находящемуся в СИЗО Краснодара, продлили арест на полгода и вместе с тем отправили дело в Краснодарский областной суд для изменения территориальной подсудности.

Поводом для преследования оппозиционера стали его посты на странице в Facebook, которые были поняты как незаконное продолжение деятельности нежелательной организации "Открытая Россия"*.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.