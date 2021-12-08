Зампред ЦИК счел завышенными данные "Голоса"* о россиянах, лишенных права избираться

Зампред Центризбиркома Николай Булаев выразил свое несогласие со ставшими расхожими результатами исследования, которое провело движение "Голос"* и которое посвящено россиянам, пораженным в пассивном избирательном праве. В докладе "Голоса"* говорится о том, что ужесточение выборного законодательства за последние годы привело к невозможности выставить свою кандидатуру на выборах всех уровней для девяти миллионов сограждан. Булаев, со своей стороны, уверяет, апеллируя к статистике МВД, что цифры не соответствуют действительности даже близко.

"Граждан России, имеющих второе гражданство или вид на жительство иностранного государства и подпадающих под лишение пассивного избирательного права, к моменту объявления выборной кампании 2021 года насчитывалось не более 550 тысяч человек – это более чем в 10 раз меньше заявленного в пресловутом докладе, претендующем на серьезность", - приводит его слова "Интерфакс".

Другая часть "лишенцев" (россияне, осужденные за некоторые виды преступлений) тоже, с точки зрения сотрудника ЦИК, раздута и никак не может насчитывать 3 млн человек.

"Эти расчеты не соответствуют реальной ситуации, так как представляют собой только сумму абсолютного числа вынесенных приговоров без учета фактических обстоятельств, которые "де-факто" существенно, в разы, уменьшают число лиц, временно пораженных в избирательных правах", - отметил чиновник.

По подсчетам Булаева, по состоянию на сегодняшний день временно не допускаются к выборам в связи с обвинительными приговорами около 1,5% россиян.

*Минюст включил движение в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов