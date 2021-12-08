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Новости 17:32

Путин повысил в звании замглавы СКР, подписавшего постановление о возбуждении дела в отношении Шестуна

фото ЗакС политика Путин повысил в звании замглавы СКР, подписавшего постановление о возбуждении дела в отношении Шестуна

Президент России Владимир Путин подписал постановление о повышении в звании двух заместителей главы Следственного комитета РФ, делится SOTA.

Так, первый заместитель Александра Бастрыкина Эдуард Кабурнеев получил звание генерал-полковника юстиции, а второй — Сергей Горяйнов — звание генерал-лейтенанта.

Отметим, что именно Кабурнеев в 2018 году подписал постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

Добавим также, в июле текущего года Путин наградил следователей, которые занимались делами "Оборонсервиса", Шестуна и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева орденами и знаками отличия.

Напомним, активно поддерживавшего протесты против возведения мусорных полигонов в Подмосковье Александр Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима, признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменили махинации с участками земли в Московской области на посту главы района. 


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