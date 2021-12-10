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Новости 11:49

Ростовского единоросса подозревают в хищении денег, выделенных на отдых детей из бедных семей

фото ЗакС политика Ростовского единоросса подозревают в хищении денег, выделенных на отдых детей из бедных семей

В Ростовской области ведется доследственная проверка, главным героем которой стал депутат Неклиновского районного собрания региона Виталий Латышев. Как сообщает РИА "Новости", накануне прошли обыски в трех детских лагерях, которые он возглавляет. По версии силовиков, единоросс может быть причастен к хищению бюджетных денег, выделявшихся на организацию оздоровительного отдыха детей из малообеспеченных семей.

"С 2015 года лагеря Латышева получили из бюджета порядка 1 миллиарда рублей. По предварительной информации, 30% от этой суммы осело в карманах бывшего депутата", - рассказал агентству источник из силовых структур.

Обыски прошли также дома у Латышева. Фотографии с места событий дают представление о высоком уровне жизни государственного деятеля: в частном владении много золота, мрамора и лепнины. 

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором человек, похожий на единоросса, рассуждает в разговоре с подчиненными о том, как нужно экономить на питании детей. В те дни, когда не приезжают проверяющие органы, он предлагает попросту не давать детям котлеты, прописанные в меню.

"Единая Россия" уже заявила о намерении исключить Латышева из своих рядов.


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