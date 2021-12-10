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Новости 12:15

Политолог Пастухов признал за Путиным дар слышать "очень гнусные" желания народа

фото ЗакС политика Политолог Пастухов признал за Путиным дар слышать "очень гнусные" желания народа

Политолог Владимир Пастухов привел свое объяснение того, почему в медиа, в том числе пропагандистских, желания президента Владимира Путина часто преподносятся как национальные интересы и желания россиян в целом. С его точки зрения, такой подход не всегда лищен оснований в силу специфических навыков главы российского государства.

"Если бы мне надо было в какой-то афористической форме изобразить Путина в виде шаржа, я бы изобразил его в виде огромного политического уха, такого радара. Которое ловит настроение, иногда неосознаваемое этим народом, ловит какие-то подсознательные его желания, иногда очень гнусные, которые сам народ и не готов вслух выразить, улавливает и ретранслирует", - рассудил эксперт в авторской программе на "Эхе Москвы".

В этом отчасти, по его мысли, состоит успех Путина, более двух десятков лет остающегося на вершинах власти и имеющего высокий рейтинг. Другая составляющая этой влиятельности, как представляется Пастухову, обеспечивается умелым обращением президента с политическими элитами, а точнее, нейтрализующем воздействии на них. 

"Он убирает их из политического процесса, делает их своей клиентелой, замыкает на себя. Политические элиты, они все-таки значимы в той степени, в которой у них сохраняется самостоятельная роль. Что такое роль? Это какая-то сила, ресурс. То есть у них есть некий свой собственный ресурс, который не зависит от ресурса Путина", - развил мысль политолог.

Подытоживая, Пастухов утверждает, что такой социальной группы, как политические элиты, в ее подлинном значении в современной России не существует, и можно говорить только о клиентеле.


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