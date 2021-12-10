Политолог Пастухов признал за Путиным дар слышать "очень гнусные" желания народа

Политолог Владимир Пастухов привел свое объяснение того, почему в медиа, в том числе пропагандистских, желания президента Владимира Путина часто преподносятся как национальные интересы и желания россиян в целом. С его точки зрения, такой подход не всегда лищен оснований в силу специфических навыков главы российского государства.

"Если бы мне надо было в какой-то афористической форме изобразить Путина в виде шаржа, я бы изобразил его в виде огромного политического уха, такого радара. Которое ловит настроение, иногда неосознаваемое этим народом, ловит какие-то подсознательные его желания, иногда очень гнусные, которые сам народ и не готов вслух выразить, улавливает и ретранслирует", - рассудил эксперт в авторской программе на "Эхе Москвы".

В этом отчасти, по его мысли, состоит успех Путина, более двух десятков лет остающегося на вершинах власти и имеющего высокий рейтинг. Другая составляющая этой влиятельности, как представляется Пастухову, обеспечивается умелым обращением президента с политическими элитами, а точнее, нейтрализующем воздействии на них.

"Он убирает их из политического процесса, делает их своей клиентелой, замыкает на себя. Политические элиты, они все-таки значимы в той степени, в которой у них сохраняется самостоятельная роль. Что такое роль? Это какая-то сила, ресурс. То есть у них есть некий свой собственный ресурс, который не зависит от ресурса Путина", - развил мысль политолог.

Подытоживая, Пастухов утверждает, что такой социальной группы, как политические элиты, в ее подлинном значении в современной России не существует, и можно говорить только о клиентеле.