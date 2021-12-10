Пригожин будет судиться с основателем Bellingcat* из-за твитов о ЧВК Вагнера

Бизнесмен Евгений Пригожин, считающийся приближенным к российскому руководству и регулярно подающий в суд на несистемных оппозиционеров, решил попробовать отстоять свои права в Высоком суде Англии. Его новый иск направлен к Элиоту Хиггинсу, основателю журналистского проекта Bellingcat*, сообщает пресс-служба компании Пригожина "Конкорд".

На этот раз бизнесмен недоволен пятью твитами, которые сделал Хиггинс в своем микроблоге, имеющем более 140 тысяч подписчиков. Сумма исковых претензий к ответчику пока не называется.

"Господин Хиггинс в своих твитах неоднократно заявлял, что Евгений Викторович несёт ответственность за несуществующие операции вымышленной "группы Вагнера" в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах. Он также голословно обвинял его в использовании этой группы для совершения преступлений", - сообщает пресс-служба предпринимателя.

Пригожин считает заявления в Twitter Хиггинса ложью и напоминает, что выигрывал в российских судах, оспаривая аналогичные заявления.

*Минюст внес издание в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента