Глеб Павловский: Главное в Нобелевской речи Муратова — это пытки

Политолог Глеб Павловский высоко оценил Нобелевскую речь главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова, произнесенную 10 декабря на вручении ему премии мира, подчеркнув, что "все сказано, что надо было сказать". Главным фрагментом речи для политического комментатора стал тот, который посвящен тюремным пыткам в России. Павловский допустил, что затронутая проблема может представлять большую важность, чем политический курс Кремля или сменяемость власти в России.

"Главное, что это легко останавливается. После смерти Сталина через месяц Политбюро просто приказало уничтожить орудия пыток официальной бумагой, просто прекратить пытать, и все остановилось, это не требовало даже принятия отдельного закона, просто ударили кулаком по столу. Путин мог сделать то же самое, это произошло бы просто в одни сутки", – рассудил он в интервью "Эху Москвы".

По оценке политолога, "Муратов прекрасен" и находится на своем месте. Что же касается высказанной идеи Муратова о создании Международного трибунала, который занимался бы пытками, то Павловский пока считает более важным остановить это явление хотя бы в пределах России.

Напомним, что тема пыток в колониях стала широко обсуждаться после того, как бывший заключенный Сергей Савельев вывез из саратовского пенитенциарного учреждения за границу архив записей с видеорегистраторов сотрудников ФСИН. С тех пор попавшие в объектив изощренные издевательства над заключенными продолжает выкладывать в интернет правозащитный проект Gulagu.net.

фото: Глеб Павловский / Facebook