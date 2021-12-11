Кабмин направил в регионы еще 13,8 млрд рублей на пособия неполным семьям с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных более 13,8 млрд рублей регионам. Деньги пойдут на выплаты неполным семьям с детьми, во исполнение "предвыборного" поручения президента Владимира Путина, следует из сообщения от пресс-службы кабинета министров. Имеются в виду ежемесячные пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет, которые стали начисляться в июле.

"Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей". - приводятся слова Мишустина, произнесенные на уходящей неделе.

Выплаты получат и матери, и отцы, воспитывающие детей одни. Размер пособия составляет 5,5 тысяч рублей на одного ребенка. По последним официальным данным, в таких семьях сегодня воспитывается свыше 1,3 млн детей.

В прошлый раз, в июне, на ежемесячные пособия неполным семьям с детьми из средств резервного фонда правительства было направлено 36,2 млрд рублей.