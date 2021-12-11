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Новости 15:01

В центре Москвы задержали пикетчиков с политическими требованиями

фото ЗакС политика В центре Москвы задержали пикетчиков с политическими требованиями

На Пушкинской площади в Москве активисты попытались провести традиционные субботние политические пикеты. Акцию быстро прервала полиция, передает издание Sota.

В ОВД увезли двух молодых людей: один держал плакат с надписью "Я против путинских репрессий", на плакате другого было начертано "За сменяемость власти".

В Москве продолжает действовать введенный в марте прошлого года из-за пандемии запрет на публичные мероприятия, что не мешает время от времени некоторым думским депутатам организовывать встречи с избирателями.


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