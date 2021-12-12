Архангелогородцы собрались на стихийный сход против QR-кодов: силовики начали задержания

Не менее ста жителей Архангельска вышли на народный сход против повсеместного введения QR-кодов, информирует SOTA.

Сообщается, что дежурящие на месте силовики уже начали задерживать собравшихся граждан. Так, в автозак попали два студента-журналиста Илья Лешуков ("Двина сегодня") и Антон Данилов ("29.ру"). Последнего в итоге отпустили. Лешукова задержали ввиду возникших подозрений о "расклейке им агитационной продукции".

Также внимание силовиков привлёк гражданский активист Владимир Когут.

На данный момент собравшиеся начали движение к отделению полиции на улице Логинова, куда увезли задержанных на сходе.