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Новости 12:32

Сын Кириенко официально стал гендиректором VK

фото ЗакС политика Сын Кириенко официально стал гендиректором VK

Генеральным директором социальной сети "ВКонтакте" (VK) назначили, как и ожидалось, Владимира Кириенко, который приходится сыном первому замглавы президентской администрации Сергею Кириенко. Решение, принятое на совете директоров компании, вступило в силу в тот же день 13 декабря, передает "Интерфакс".

"Как и полагается при смене генерального директора, я проведу анализ всех процессов и в максимально сжатые сроки представлю акционерам свое видение развития компании. Я уже успел познакомиться с частью команды - и очень впечатлен", - распространила комментарий назначенца пресс-служба соцсети.

Кириенко-младшему, по его признанию, "не терпится" по максимуму реализовать потенциал отечественного сервиса и сделать его еще популярнее.

До своего нового места работы 38-летний управленец был вице-президентом "Ростелекома". Примечательно, что до него "ВКонтакте" возглавлял сын другого государственного деятеля, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева Борис. Перед его уходом с должности, о котором стало известно 3 декабря, собственники компании перераспределили между собой свои доли в ней: "Газпромбанк" отдал свою долю "Газпром медиа холдингу" (45% в "МФ Технологии", которая контролирует VK).


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