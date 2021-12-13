КС признал законным запрет обсуждать пытки с заключенными

Конституционный суд отклонил жалобы правозащитников (бывших и нынешних членов Общественных наблюдательных комиссий двух столиц), которые возражали против запрета спрашивать у заключенных о применении к ним насилия. Об этом пишет "Коммерсант". Суд счел, что говорить с правозащитниками во время свиданий о пытках во время следствия нельзя из-за того, что это беседы, "не имеющие отношения к условиям содержания" в СИЗО. Такие разговоры вправе пресекать присутствующие при встречах сотрудники ФСИН.

По подсчетам юриста Григория Вайпана, применение запрета на практике нарушает права более чем 100 тысяч заключенных. Норму, которая у него "вызывает недоумение", он намерен оспаривать в обращениях к обеим палатам Федерального собрания, а также в Страсбургском суде. Кроме того, Вайпан попросит трех авторов жалоб повторно отправить ее в КС.

Между тем, ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников находит приводимую юристом цифру завышенной и проблему - переоцененной.

"Единственный раз, когда сотрудники ФСИН пытались перекричать меня во время общения с избитым заключенным, я продолжил говорить, но значительно громче. Чтобы мешали говорить о травмах, чтобы беседы останавливали, выводили — такого не было", - поделился Мельников своим опытом.

Отметим, что актуализировавшуюся нынешней осенью благодаря проекту Gulagu.net тему пыток в пенитенциарных учреждениях поднимали члены президентского Совета по правам человека на встрече с Владимиром Путиным 9 декабря.