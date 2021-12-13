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Новости 18:51

"Альфа-банк" поможет выкупить компанию "Рольф", чей основатель находится в розыске

фото ЗакС политика "Альфа-банк" поможет выкупить компанию "Рольф", чей основатель находится в розыске

Крупнейшая российская компания-автодилер "Рольф", чей основатель Сергей Петров находится под уголовным преследованием, будет полностью выкуплена фирмой "Ключавто". Об этом сообщает пресс-служба "Альфа-банка", который предоставил деньги на кредит для совершения этой операции.

"Действующие контракты с автопроизводителями будут сохранены, АО "РОЛЬФ" полностью выполнит текущие обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами. <...> Сделка позволит объединенной компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Предполагается, что сделку закроют не позднее марта следующего года.

Напомним, что в 2019 году Сергей Петров эмигрировал из России после возникших на родине проблем с законом. По версии следствия, бизнесмен в 2014 году незаконно вывел в офшор 4 млрд рублей. Сам он, будучи объявленным в международный розыск и проживая в Австрии, происходящее со своей компанией называет рейдерским захватом. До 2016 года Петров был депутатом Госдумы, позволявшим себе голосовать против законопроектов, которые ограничивали политические права россиян.

В конце ноября прокуратура потребовала взыскать с основателя "Рольфа" 12,85 млрд рублей.


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