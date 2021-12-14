"Медуза"*: Решение отозвать законопроект о QR-кодах на транспорте - инициатива Путина

Инициатива отозвать законопроект о введении QR-кодов на транспорте принадлежит лично Владимиру Путину, сообщили "Медузе"* близкие к аппарату главы государства источники.

Перед тем как соответствующее решение приняла Государственная дума, у Путина состоялось совещание с вице-премьером Андреем Белоусовым, который рассказал президенту о потерях, которые ожидают транспортную сферу в случае одобрения обозначенного законопроекта.

Сразу после этого, напомним, во время заседания Совета по правам человека 9 декабря Путин заявил, что власти постараются "не допустить никаких опрометчивых решений" в вопросе введения QR-кодов.

"Это победа здоровых сил общества над административным безумием. Вообще, "жесть" была обусловлена не убежденностью [санитарного блока правительства], а карго-культом "все так делают" и желанием предпринять какие-то шаги", — пояснил источник "Медузы"*.

В то же время, отметили собеседники издания, законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, вероятнее всего, будет принят.

Госдума сняла законопроект о QR-кодах на транспорте с рассмотрения днём ранее, 13 декабря.

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