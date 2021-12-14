У здания ВС РФ задержали пикетчика, вставшего с плакатом в поддержку "Мемориала"*

В Москве возле здания Верховного суда РФ, где проходит очередное слушание по делу о ликвидации"Мемориала"*, полиция задержала мужчину, вставшего с пикетом в поддержку правозащитного центра, делится SOTA.

В руках у пикетчика был плакат с надписью "Руки прочь от „Мемориала". Свободу политзаключенным".

Напомним, ликвидации "Мемориала"* добивается Генпрокуратура, которая объясняет своё намерение тем, что правозащитники регулярно игнорируют положения закона об иноагентах и не маркируют должным образом свой контент.

*Минюст внёс "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента