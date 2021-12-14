ЕСПЧ обязал РФ выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить 370 660 евро Маргарите Грачевой, ставшей известной благодаря вопиющему семейному насилию, которому она подверглась: в 2017 году муж отрубил ей топором кисти рук. Решение опубликовано на официальном сайте суда.

В международной инстанции сочли, что 330 360 тысяч евро полагается возместить покалеченной женщине за медицинскую помощь, а 40 тысяч евро должна составить компенсация ей морального ущерба.

Отметим, что шокирующая история Грачевой, получившая широкую огласку на различных телеэфирах, стала возможной на почве ревности, которую постоянно испытывал ее супруг. В результате нападения пострадавшая полностью лишилась одной руки, которую ей теперь заменяет протез.