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Новости 20:13

Основатель Gulagu.net рассказал о третьем архиве видео с пытками, который вывезли из РФ

фото ЗакС политика Основатель Gulagu.net рассказал о третьем архиве видео с пытками, который вывезли из РФ

Основатель и руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил о том, что 14 декабря из России во Францию вылетел уже третий по счету информатор его команды, которому удалось вывезти видеоархив с видеозаписями издевательств над заключенными.

На этот раз речь идет о 200-гигабайтном собрании видеофайлов, которые были засняты в пенитенциарных учреждениях на территории Красноярского, Забайкальского и Приморского краев. Показать общественности новые разоблачения, касающиеся российского "пыточного конвейера", Осечкин обещает уже 15 декабря.

Напомним, что шокирующие записи проект Gulagu.net выкладывает в публичный доступ с начала октября. Жестокие сцены насилия над беспомощными зэками, в том числе, сексуального стали поводом для возбуждения уголовных дел и увольнений сотрудников ФСИН. В отставку отправился даже глава ведомства Александр Калашников, правда, в Кремле не увидели связи между этим событием и пыточными скандалами.


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