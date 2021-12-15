Основатель Gulagu.net: Сотрудники ФСИН предоставили проекту доступ к видеокамерам в 60 спецучреждениях

После того, как проект Gulagu.net опубликовал первые видеозаписи о пытках заключённых в российских колониях, с правозащитниками связались несколько сотрудников ФСИН, которые предоставили им доступ к служебной системе и архивам ведомства, заявил основатель проекта Владимир Осечкин в разговоре с "Дождём"*. Благодаря этому доступу правозащитники могли в режиме онлайн наблюдать за жизнью более чем 60 спецучреждений ФСИН.

При этом, особо отметил Осечкин, Gulagu.net не предпринимал никаких хакерских атак на сервера службы: по его словам, фсиновцы сами показывали им происходящее в тюрьмах через камеры наблюдения, а правозащитники лишь записывали информацию.

Ввиду полученного доступа проекту удалось зафиксировать случаи избиений, принуждения зэков к труду в ночное время, а также преступления, которые совершали сотрудники ФСИН и ФСБ. Подробности Осечкин пообещал привести только после того, как Россию покинут все информаторы Gulagu.net.

Также у проекта появился доступ к полному видеоархиву ФСИН, о котором ранее говорил программист Сергей Савельев, предоставивший правозащитникам жёсткий диск с пытками сидельцев в саратовской туберкулезной больнице для заключённых (ОТБ-1). Благодаря этому у Gulagu.net появилась возможность подтвердить наличие тюремных "пыточных конвейеров" в Красноярском крае.

На записях, имеющихся в распоряжении проекта, видно, как сотрудники ФСИН проводят инструктаж зэков, которые затем должны "разрабатывать" интересующих их арестантов. Впоследствии "разработчики" бьют этих осуждённых. При этом Осечкин уточнил, что непосредственно свидетельства пыток правозащитники видели только на архивных записях, а не в режиме онлайн.

Резюмируя, Осечкин рассказал, что доступ к компьютерам ФСИН правозащитникам предоставили рядовые сотрудники ведомства. Одного из них уже "рассекретили", из-за чего ему стали поступать смс с угрозами. Сообщения проект обещает также представить публике.

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