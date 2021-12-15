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Новости 13:49

RT решил отсудить полмиллиона рублей у создателей мерча "иноагент" в поддержку "Медузы"*

фото ЗакС политика RT решил отсудить полмиллиона рублей у создателей мерча "иноагент" в поддержку "Медузы"*

Медиахолдинг Russia Today обратился с иском в суд, требуя привлечь к ответственности московский магазин Feelosophy Store, который выпустил мерч со словом "иноагент" в поддержку "Медузы"*.

Соответствующее заявление опубликовано в картотеке дел в системе "Электронное правосудие".

Иск был зарегистрирован Арбитражем Москвы 14 декабря. Истцом выступает АНО "ТВ-Новости", ответчиком — основатель Feelosophy Store Григорий Сарибекян.

Претензии заявителя в картотеке не конкретизированы. Уточняется лишь, что с Сарибекяна хотят получить 500 тысяч рублей.

В конце ноября 2021 года RT зарегистрировал торговую марку "иностранный агент" и ещё тогда потребовал от Feelosophy Store компенсации.

RT и сам занимается реализацией продукции с надписью "иностранный агент": мерч гостелеканала был запущен после его включения в перечень иноагентов в США.

*"Медуза" внесена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов


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