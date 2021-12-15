"Ну, был он охранником Путина, это же не преступление": Мосгордума проголосовала за установку памятника Зиничеву

Депутаты Мосгордумы проголосовали за установку памятника бывшему главе МЧС Евгению Зиничеву в сквере Дмитрия Михайлика, делится SOTA.

Оппозиционный депутат Елена Шувалова, выступившая против инициативы, напомнила, что имя экс-министра и так будет увековечено на станции метро "Давыдково", где разместят его портрет.

Примечательно, что установку монумента поддержали не только представители "Единой России", но также и оппозиционных фракций.

При этом москвичи раскритиковали намерение властей поставить памятник Зиничеву, поскольку, по их мнению, он не имеет отношения к городу.

Оплачивать возведение монумента будет Военно-историческое общество, по предложению которого его и устанавливают.

Проголосовавший за инициативу депутат от "Яблока" Максим Круглов рассказал SOTA, почему сделал такой выбор.

"Судя по всему, это был неплохой министр, он трагически погиб. Я не вижу причин голосовать против, поэтому проголосовал за исходя из соображений гуманизма. Ну, был он бывшим охранником Путина. Это же не является преступлением. У нас во фракции обсуждался этот вопрос, было принято решение, что члены фракции голосуют свободно. Я в теме монументального искусства не очень разбираюсь, но исходя из того, что этот человек трагически погиб, при этом кого-то спасая, мне кажется, это стоит зафиксировать", - объяснил свою позицию Круглов.

Зиничев погиб в возрасте 55 лет 8 сентября. По официальной версии, он разбился на межведомственных учениях в районе Норильска, пытаясь спасти поскользнувшегося режиссера Александра Мельника. Главой МЧС Зиничев стал в 2018 году.

В 2006–2015 годах работал в личной охране Службы безопасности президента, сопровождая Владимира Путина в деловых поездках.

Фото: kremlin.ru