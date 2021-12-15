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Новости 15:52

Дочь Навального получила премию имени Сахарова за отца

фото ЗакС политика Дочь Навального получила премию имени Сахарова за отца

В Европарламенте прошла церемония вручения премии имени Сахарова "За свободу мысли", ее получила Дарья Навальная вместо своего отца, оппозиционера Алексея Навального.

Навальная вышла к трибуне с фотографией отца. В своей речи она напомнила, что многие лауреаты премии, как и Навальный, сидели в тюрьме. Также Навальная упомянула о протестах в Беларуси, которые жестоко подавлялись.

О том, что Навальному присудили премию имени Сахарова, стало известно 20 октября. Премия "За свободу мысли" вручается с 1988 года, она носит имя советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Вручается за "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару".

В начале февраля Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в Германии после отравления в августе 2020 года, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок. 

В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем на фоне отравления, в итоге его сторонники трижды выходили на крупные акции протеста по всей России.


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