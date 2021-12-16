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Новости 9:52

Мигранты из стран СНГ стали переводить из России на порядок больше денег

фото ЗакС политика Мигранты из стран СНГ стали переводить из России на порядок больше денег

Живущие и работающие в России мигранты из ближнего зарубежья в третьем квартале нынешнего года стали заметно чаще использовать различного рода платежные системы для денежных переводов на родину, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Банка России. Отмечается, что за три месяца объем переводов достиг 2,29 млрд рублей, и больше этот показатель был только шесть лет назад (2,31 млрд).

Сильнее всего вырос поток денег в Узбекистан (+34,9%), Таджикистан (+25,5%) и Киргизию (+21,7%).

Среди основных причин этого явления собеседники издания называют возросший объем жилого строительства, сопряженный с нехваткой российской рабочей силы, и определенное технологичное удобство платежных систем: у крупнейших банков не установлены лимиты, тогда как комиссия сравнительно невелика.

"Банк России повышает процентную ставку, что приводит к укреплению рубля. В 2021 году рубль стабилен, более того, в четвертом квартале валюта рекордно укреплялась, поэтому мы ожидаем продолжения роста рынка относительно цифр предыдущих лет", - в свою очередь, отмечает директор компании "Золотая корона - денежные переводы" Иван Ситнов.

Наконец, четвертый из звучащих в материале доводов гласит, что зарплаты мигрантов качественно выросли и стали почти соразмерными с зарплатами россиян, занятых в тех же секторах экономики.


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