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Новости 10:56

Из-за падения льда с крыши в Петербурге возбудили еще одно уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за падения льда с крыши в Петербурге возбудили еще одно уголовное дело

Травмы, полученные петербуржцем в понедельник 13 декабря от падения ледяной глыбы на голову, привели к возбуждению уголовного дела по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на свой источник. Как уточняется, мужчина получил льдиной по голове, сорвавшейся с крыши его собственного дома на 3-й Советской улицы, и был госпитализирован в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

Отметим, что в тот же день 13 декабря тяжелые травмы получила 33-летняя женщина, на которую свалился лед с крыши на набережной Мойки. О возбужденном в связи с этим уголовном деле по ст. 238 УК РФ стало известно уже на следующий день. В администрации Адмиралтейского района пообещали помочь пострадавшей, попавшей в реанимационное отделение Мариинской больницы с открытой черепно-мозговой травмой.

На текущей неделе губернатор Александр Беглов поручил профильным комитетам и районным администрациям усилить меры по уборке домов и кровель от снега и льда.


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