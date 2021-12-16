МИД "готов оказывать содействие" россиянину, осужденному на 16 лет по делу Тихановского

Приговор россиянину Дмитрию Пoпову, осужденному на 16 лет в Белоруссии по делу политика Сергея Тихановского, а также его судьба не останутся без внимания российского дипломатического корпуса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Более того, по ее словам, контакт с преследуемым соотечественником и его защитниками поддерживается постоянно. Чиновница даже в курсе того, что Попов в местах лишения свободы пока не жаловался на проблемы со здоровьем.

"Наши коллеги в Минске находятся в постоянном контакте с российским гражданином и готовы и впредь оказывать ему необходимое содействие в рамках имеющейся компетенции", - цитирует позицию Захаровой "Дождь"*.

Как и оппозиционеру Тихановскому, не допущенному до скандальных президентских выборов прошлого года в Белоруссии, россиянину инкриминировали целый "букет" уголовных статей, включая разжигание социальной розни и подготовку массовых беспорядков.

Примечательно, что сам Попов нынешним летом выражал желание быть официально лишенным гражданства РФ. Находясь в предварительном заключении, он жаловался на недостаточный интерес российских официальных лиц к его тяжелой ситуации и этим объяснял свою просьбу.

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