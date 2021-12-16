ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:27

МИД "готов оказывать содействие" россиянину, осужденному на 16 лет по делу Тихановского

фото ЗакС политика МИД "готов оказывать содействие" россиянину, осужденному на 16 лет по делу Тихановского

Приговор россиянину Дмитрию Пoпову, осужденному на 16 лет в Белоруссии по делу политика Сергея Тихановского, а также его судьба не останутся без внимания российского дипломатического корпуса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Более того, по ее словам, контакт с преследуемым соотечественником и его защитниками поддерживается постоянно. Чиновница даже в курсе того, что Попов в местах лишения свободы пока не жаловался на проблемы со здоровьем.

"Наши коллеги в Минске находятся в постоянном контакте с российским гражданином и готовы и впредь оказывать ему необходимое содействие в рамках имеющейся компетенции", - цитирует позицию Захаровой "Дождь"*.

Как и оппозиционеру Тихановскому, не допущенному до скандальных президентских выборов прошлого года в Белоруссии, россиянину инкриминировали целый "букет" уголовных статей, включая разжигание социальной розни и подготовку массовых беспорядков.

Примечательно, что сам Попов нынешним летом выражал желание быть официально лишенным гражданства РФ. Находясь в предварительном заключении, он жаловался на недостаточный интерес российских официальных лиц к его тяжелой ситуации и этим объяснял свою просьбу.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама