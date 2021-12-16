Красноярский суд оставил Андрея Пивоварова в СИЗО

Краснодарский краевой суд отклонил жалобу адвокатов Андрея Пивоварова на продление срока ареста, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Жалобы стороны защиты оставлена без удовлетворения, постановление о продлении срока ареста политика на полгода — без изменения.

1 1 ноября адвокаты также ходатайствовали о передаче дела из краснодарского в Василеостровский суд Петербурга — по месту жительства Пивоварова.

Политик находится в СИЗО уже 200 дней. Его обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организации из-за 34 постов в Facebook, которые касались выборов, проекта "Объединенные демократы", помощи врачам во время эпидемии коронавируса. Подробнее о деле Пивоварова — в материале ЗАКС.Ру.

Пивоваров был исполнительным директором "Открытой России"*. В 2017 году Минюст по решению Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций на территории России британскую организацию Otkrytaya Rossia*. Сторонники движения "Открытая Россия"* отрицали свою связь с этой структурой, но на них все равно составляли протоколы и заводили уголовные дела по статьям о сотрудничестве с нежелательной организацией. Из-за этого движение сначала было ликвидировано, на его месте появилась общественная организация "Открытая Россия"*, но 27 мая 2021 года и она объявила о прекращении своей работы.