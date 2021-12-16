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Новости 12:33

Смольный санкционировал работу более восьмидесяти елочных базаров

фото ЗакС политика Смольный санкционировал работу более восьмидесяти елочных базаров

В предновогодние дни, начиная с 20 декабря в Петербурге смогут начать легально продавать елки на 82 базарах. Для этого чиновники заключили четырнадцать договоров аренды земельных участков. Список адресов опубликовала пресс-служба Смольного. Больше всего легальных точек откроется в Московском (15) и Красногвардейском районах (12).

"У петербуржцев должна быть возможность приобрести живую ёлку в своем районе. Мы поддерживаем добросовестных предпринимателей, которые оформляют договоры аренды и организуют сезонную торговлю по всем правилам", - отметил губернатор Александр Беглов.

В рамках заключенных контрактов бизнесмены вправе продавать деревья в течение пяти зим подряд.

Отметим, что за день перед наступлением 2021 года представители городских властей прикрыли незаконную работу 36 елочных базаров, на которых торговцы сбывали деревья, не имея разрешительной документации на это.


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