В Кремле считают достаточной законодательную защиту от домашнего насилия в России

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов, связанные с недавним решением ЕСПЧ, который присудил компенсации россиянкам, пострадавшим от домашнего насилия.

"Мы считаем, что действующее законодательство предоставляет весь необходимый инструментарий для борьбы с этим злом. Правоохранительные органы прикладывают усилия, безусловно, случаются нежелательные, иногда трагические ситуации - мы сожалеем в этой связи", - приводит его слова "Интерфакс".

Само решение ЕСПЧ, который призвал Россию усовершенствовать законодательство в сфере домашнего насилия, Песков комментировать отказался.

На неделе Страсбургский суд в числе прочего обязал РФ выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж на почве ревности отрубил кисти рук и которая впоследствии сочла свои права недостаточно защищенными в российских судах.

Отметим, что в Государственной думе годами лежит без движения законопроект депутата Оксаны Пушкиной, по которому прописан целый механизм разведения агрессора и жертвы, живущих на одной территории.