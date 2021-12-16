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Новости 14:51

В Москве задержали на выходе из дома муниципального депутата Люсю Штейн

фото ЗакС политика В Москве задержали на выходе из дома муниципального депутата Люсю Штейн

Московского муниципального депутата Люсю Штейн задержали оперативники на выходе из дома, об этом Штейн сообщила в Twitter.

По ее словам, ее задержали двое оперативников в штатском. 

"Затолкали в тачку на выходе из дома и куда-то везут. Без понятия, по какому поводу опять", — написала Штейн.

Участница Pussy Riot Мария Алехина в разговоре с "Дождем"* сообщила, что Штейн задержали сотрудники Центра "Э". По ее словам, Штейн ехала вставать на учет во ФСИН, ее вызвал инспектор.

В августе суд приговорил Штейн к году ограничения свободы по "санитарному делу". Его фигурантов обвиняли в "создании угрозы массового заболевания людей по неосторожности" из-за призывов к участию в акции в поддержку Алексея Навального в январе.

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