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Новости 15:17

"Это ведь кража": Глава СПЧ хочет многомиллиардных штрафов за утечку личных данных

фото ЗакС политика "Это ведь кража": Глава СПЧ хочет многомиллиардных штрафов за утечку личных данных

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев выразил неудовлетворение уровнем строгости, который предлагает российское право нарушителям законодательства о персональных данных. Проблема так называемых утечек личных данных граждан становится все более актуальной и заставляет говорить о себе все чаще, что говорит Фадееву о целесообразности многократного ужесточения наказаний.

"Это кража, это статья 158 Уголовного кодекса России. <...> Но я что-то не слышал, чтобы по статье 158 УК РФ были наказаны исполнители этой кражи", - приводит кусок из его выступления "Интерфакс".

По мнению правозащитника, по таким делам есть смысл применять статью 293 УК РФ (халатность).

"Если речь идет о больших компаниях и банках - миллиарды, вот какие штрафы должны быть", - определил он подходящую санкцию.


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