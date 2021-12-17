В Москве задержали предпринимательницу Миримскую по делу о даче взятки суду

Накануне столичные силовики задержали бизнесвумен Ольгу Миримскую, до недавнего времени входившую в число богатейших женщин России по версии Forbes, сообщает РБК. По данным "Новой газеты", совладелица банка БКФ и компании "Русский продукт" находится в ИВС, в самое ближайшеее время ей могут избрать меру пресечения по делу о покушении на дачу взятки руководству Пресненского суда Москвы.

Само дело тянется с 2017 года и относится к семейному спору бизнесвумен с ее бывшим супругом. Все это время Миримской не избирали меры пресечения.

Одновременно с предпринимательницей задержали следователя Юрия Носова, который в 2017 году вел дело с участием Миримской, проходившей по нему как потерпевшая. Носова подозревают в получении взяток от нее.