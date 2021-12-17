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Новости 15:43

Марию Алехину арестовали на пятнадцать суток

фото ЗакС политика Марию Алехину арестовали на пятнадцать суток

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина, задержанная накануне вечером, получила от суда в Москве 15 суток административного ареста, передает издание Sota. Ей вменили демонстрацию нацистской символики в социальных сетях. Речь идет об опубликованном несколько лет назад изображении, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко запечатлен со свастиками.

Накануне почти одновременно с Алехиной задержали также ее близкую подругу, мундепа Люсю Штейн. На нее составили протокол по аналогичной статье.

Отметим, что Алехину в этом году арестовывали неоднократно: больше всего она имела дел с силовиками в середине года. Несмотря на это, летом активистка заявила, что никуда, в отличие других преследуемых оппозиционеров, уезжать из страны не собирается. По "санитарному делу" о зимних протестах ей присудили один год ограничения свободы.


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