Столичный мундеп Люся Штейн проведет 14 суток в спецприемнике

Суд в Москве назначил 14 суток административного ареста для муниципального депутата и участницы фем-группы Pussy Riot Люси Штейн, передает издание Sota. Основанием для нового преследования активистки стал многолетней давности пост в Twitter. Он представлял собой скриншот из видео, на котором девушку критикуют, с шуточным добавлением в виде символики СС. Таким образом, Штейн вменили публичную демонстрацию нацистской символики.

До нее 17 декабря получила пятнадцать суток спецприемника близкая подруга и соратница Штейн Мария Алехина. Ее тоже признали виновной в демонстрации нацистской символики.

Обе активистки в январе стали фигурантками так называемого "санитарного дела" о протестах в поддержку Алексея Навального и получили по нему по году ограничения свободы.